Kahramanmaraş’ta tartışığı eşini silahla vurdu

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi 122.'nci sokakta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana gelen olayda; Taner Ş. bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulundurduğu Taner Ş. silahla eşini vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bulunan kadını çevrede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken durumunun ciddi olduğu belirlendi.

Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Taner Ş.'nin suçu işlediği silahı ise boş bir araziye attığını belirtmesi üzerine polis ekipleri çevrede bulunan boş arazide suç aleti silahını aradı.

Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.