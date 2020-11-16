Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! "Size 50 bin lira verelim..."

Kızımın evlenebilmesi için gereken imzayı atmamız halinde 50 bin lira para vereceklerini söylediler. Kabul etmedim. 'İmza atarsan çocuklar 10 gün sonra sizin yanınıza gelecek' dediler, Çocukların bulunduğu yeri biliyorlar. Kızımı aramak için Olgunlar Mahallesi'ne birkaç kez gittik, ancak bulamadık. 'Tek şartla evlenmelerine izin veririm. O da önce kızımı göstermeniz' dedim. Ancak göstermediler. Kızım ne durumda, kendisini kaçıran kişiye sevip, sevmediğini bilmiyoruz. Kızımı dövüyorlar mı eziyet mi ediyorlar bunu bilmiyoruz. 16 yaşındaki çocuk nereye çeksen oraya gider, kandırılır. Fatma daha çocuk. Okula gidiyordu. Evlilik konusunda bir şey bilmez" dedi.

