Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! "Size 50 bin lira verelim..."

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! "Size 50 bin lira verelim..."

Dehşete düşüren olay 'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Fatma Sarı, 3 ay önce babasıyla kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kayboldu... Aile, Fatma'nın kaybolmasından 2 gün sonra gelen bir telefonla kızlarının Olcay S. isimli şahıs ile birlikte olduğunu öğrendi. Son dakika haberine göre kızlarını kaçıran bu kişinin ailesi, Sarı ailesinin evine gelerek kızlarının evliliğine izin vermeleri karşılığında 50 bin lira para teklif edip televizyon programlarına çıkmamaları için tehdit etti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:54 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Afife Betül Sarı ve Mustafa Sarı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü, lise birinci sınıf öğrencisi Fatma Sarı 18 Ağustos'ta annesi tarladayken babası ile kahvaltı yaptıktan sonra ortadan kayboldu.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

Eve dönen Afife Betül Sarı, kızını göremeyince merak edip, gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine kızlarının hayatından endişe eden Sarı ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının kaçırıldığından şüphelenen aile kendi imkanlarıyla da aramaya başladı.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

Sarı çifti, 2 gün sonra gelen bir telefonla yıkıldı. Telefondaki kişiden kızlarının İzmir'in Kiraz İlçesine bağlı kırsal Olgunlar Mahallesi'nde yaşayan Olcay S. (22) ile olduğunu öğrendi. Hemen Kiraz'a giden Sarı çifti, tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayınca soluğu jandarmada aldı.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

Sarı Ailesi'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma Olcay S.'nin evine operasyon düzenlemesine rağmen kaçırıldığı ileri sürülen Fatma Sarı'ya ulaşılamadı. 90 gündür kızından haber alamayan Afife Betül Sarı, kızının fotoğraflarına bakıp, öperek kavuşacakları günü bekliyor.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

'50 BİN TL PARA TEKLİF ETTİLER'

Anne Afife Betül Sarı, "18 Ağustos günü ortadan kaybolan kızımı, kapıdan çıkarken son gören komşum olmuş. O günden beri kızıma ulaşamadık. Kızım da bizi aramadı. Sonradan Olcay S. tarafından kaçırıldığını öğrendik. Babasının ismi de Mehmet S. olduğunu biliyoruz. İzmir'in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde yaşıyorlar. 2 Ekim'de kızımı kaçıran kişinin ailesi, yanlarında birkaç kişiyle evimize geldi. Benden kızımın yaşı küçük olduğundan nikah kıyılabilmesi için onay vermemizi istedi.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

Kızımın evlenebilmesi için gereken imzayı atmamız halinde 50 bin lira para vereceklerini söylediler. Kabul etmedim. 'İmza atarsan çocuklar 10 gün sonra sizin yanınıza gelecek' dediler, Çocukların bulunduğu yeri biliyorlar. Kızımı aramak için Olgunlar Mahallesi'ne birkaç kez gittik, ancak bulamadık. 'Tek şartla evlenmelerine izin veririm. O da önce kızımı göstermeniz' dedim. Ancak göstermediler. Kızım ne durumda, kendisini kaçıran kişiye sevip, sevmediğini bilmiyoruz. Kızımı dövüyorlar mı eziyet mi ediyorlar bunu bilmiyoruz. 16 yaşındaki çocuk nereye çeksen oraya gider, kandırılır. Fatma daha çocuk. Okula gidiyordu. Evlilik konusunda bir şey bilmez" dedi.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

Kızının kaçırılmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na yazılı başvuru yapıp, yardım istediklerini de belirten anne Sarı, "Allah rızası için kızımın bulunması için bana yardım etsinler" diye konuştu.

Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! Size 50 bin lira verelim...

"TELEVİZYONA ÇIKMAMAMIZ İÇİN TEHDİT ETTİLER"

Baba Mustafa Sarı da kızını kaçıranların kendilerinin televizyon programlarına çıkmamalarını söyleyerek tehdit ettiklerini öne sürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kayıp Fatma'nın ailesine rezil teklif! "Size 50 bin lira verelim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA