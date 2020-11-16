Kaz Dağları sonbaharda rengarenk

Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkarken, zengin flora ve faunası ile dikkat çeken Kaz Dağları da rengarenk oldu.

1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, su ekosistemleri nedeniyle 'Bin pınarlı dağ' olarak da anılıyor. Çok sayıda endemik bitki türünü bünyesinde barındıran Kaz Dağları, yüksek oksijen oranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Sonbahar ile birlikte, Kaz Dağları'nın yeşil ormanlarının bir bölümü adeta kızıla boyanmış durumda. Dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kestane ağaçlarının kırmızı, kayın ağaçlarının sarı, çam ağaçlarının yeşil, yabani kavak ağaçlarının açık sarı, meşe ağaçlarının ise kahverengi yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşüyle Kaz Dağları, etkileyici bir güzelliği ziyaretçilerine sunuyor.

Birçok vatandaş da, özellikle koronavirüs salgınının yaşandığı şu günlerde, kalabalık şehir ortamından uzaklaşmak için sakinliğiyle dikkat çeken Kaz Dağları'na, sonbaharın kendilerine sunduğu güzelliği yaşamaya, bol oksijene sahip rengarenk ormanlarında yürüyüş yaparak, temiz hava almaya gidiyor.