Koca’dan uyarı: Sağlık kapasitesinin bir sınırı var

Türkiye'de dün 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 11 bin 507, ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu. 2 bin 561 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 4.2 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" dedi.