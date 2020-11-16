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Korkunç! Su sanıp içti, yoğun bakıma alındı...

’da, şişede bulunan tuz ruhunu yanlışlıkla 'su' sanıp içen Hayriye Kayıhan (66), iç organlarının zarar görmesi sonucu hastanede tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:31 Son Güncelleme: 16.11.2020 09:34 ABONE OL
Korkunç! Su sanıp içti, yoğun bakıma alındı...

Olay, dün akşam, İnegöl'e bağlı kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Kayıhan, iddiaya göre, odada su şişesi içinde bulunan tuz ruhunu 'su' zannedip içti.

Bir yudum içen Kayıhan, panikle şişeyi ağzından çektiği sırada tuz ruhunu yüzüne de döktü. Yakınlarının haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık görevlilerince evde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İç organlarının zarar gördüğü öğrenilen Kayıhan, yoğun bakım servisine alındı. Hayriye Kayıhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç! Su sanıp içti, yoğun bakıma alındı...
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