Koronavirüs denetimlerinde iki işletme kapatıldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetim gerçekleştirdi. Tepebaşı Mahallesi 624 Sokak üzerinde bulunan bir kafe ve İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine düşen ihbarı değerlendiren ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi No:65 sayılı adreste bulunan bir işyerinde yapılan kontrollerde Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymadığı tespit edildi.

Denetlemeyi yürüten ekipler 2 işyeri işletmesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince müşteri konumundaki 28 şahsa ayrı ayrı 900 TL; 2 iş yeri sahibine ise ayrı ayrı 3150 TL olmak üzere toplamda 31.500 TL cezai işlem uyguladı.