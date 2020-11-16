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Koronavirüsle mücadelede 3 ayda 12 bin 51 denetimde 20 milyon TL ceza kesildi

Pandemi sürecinde 'da 22 Agustos tarihinden itibaren koronavirüsle mücadele kapsamında 12 bin 51 adli ve idari işlemin yapıldığı denetim sonucunda 20 milyon Türk lirası para cezasının kesildiği kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:59 ABONE OL
Koronavirüsle mücadelede 3 ayda 12 bin 51 denetimde 20 milyon TL ceza kesildi

Yapılan denetimler sonucunda toplum sağlığını korumak amacıyla Pandemi sürecinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos'tan bu yana koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, İstanbul'da 22 Ağustos'tan bu yana 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldığını da belirtti.

Yerlikaya açıklamasında, "22 Ağustos'tan beri 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Korona virüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak" ifadelerine yer verdi.

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Koronavirüsle mücadelede 3 ayda 12 bin 51 denetimde 20 milyon TL ceza kesildi
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