Koronayı yendi, sigarayı bıraktı: Hayata yeniden döndüm

Trabzon'da yaşayan kemençe ustası, sanatçısı ve emekli öğretmen olan Eyüp Eyüboğlu (60), Ocak 15 tarihinde ağır bir şekilde koronavirüse yakalandı. Göğüs ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı yaşamış ve tat alma duyusunu kaybetmişti. Günde 2 paket sigara içen Eyüboğlu, 40 yıl içtiği sigarayı hastanede tedavi gördükten sonra bıraktı. Koronaya karşı belirtilen kurallara harfiyen dikkat edilmesini ifade eden Eyüboğlu, "Koronanın sigara ile insanlara bulaşmasında ve hastalandığında önemli bir faktördür, sigarayı bıraktıktan sonra, hayata yeniden gelmiş gibi nefes aldım." dedi

"ZİYARETİME GELEN ARKADAŞIMDAN BULAŞTI"

İki çocuk babası Eyüboğlu, "Koronavirüs beni ziyarete gelen bir arkadaşımdan bulaştı. O arkadaşım da benden önce tedavi olmuştu. Daha sonra bende semptomlar başladı. Önce grip olduğumu düşünmüştüm. Fakat yaşadıklarım grip ötesi bir durumu gösteriyordu. Ciğerlerim acıyordu, nefes darlığı, kuru öksürük ve bütün vücudum ağrıyordu. Bu durumdan sonra hemen hastaneye gittim. Hastanede yapılan tetkikler sonrası doktorum bana "Ciğerlerimin iflas noktasına geldiğini ve koronavirüse yakalandığımı söyledi" dedi.

"SİGARAYI BIRAKARAK HAYATA YENİDEN DÖNDÜM"

Hastanedeki 20 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen Eyüpoğlu; "Tedavim sırasında 40 yıldır günde ortalama iki paket tükettiğim sigarayı da bıraktım. Sigarayı bırakarak adeta hayata yeniden gelmiş gibi nefes almaya başladım. Sigara içenlere tavsiyem şudur; hele ki bu korana günlerinde bir an önce sigarayı bıraksınlar. Zaten bu yönde de bu günlerde alınan kararlar var. İnsanlarımız bu kararlara uysunlar ve sigarayı bırakarak koronadan korunsunlar. Sokakta sigara içilmesi neden yasaklandı? Çünkü sağlığı büyük bir şekilde tehdit ediyor. Bırakılsın, yaşama sarılalım" dedi.

"KURALLARA UYULMASI HAYAT KURTARIR"

Eyüpoğlu, koronaya karşı vurdumduymaz davranan insanları uyararak "Koranayı kimse hafife almasın, belirtilen kurallara lütfen uysunlar, bana bir şey olmaz demesinler, kurallara uyulması hayat kurtarır." dedi.