Kovid-19 aşısında Türkiye’ye ayrıcalık

Almanya'da eşi Dr. Özlem Türeci'yle kurduğu BioNTech şirketi ile büyük bir başarıya imza atan Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdiği Kovid- 19 aşısında Türkiye ve Almanya'ya ayrıcalık tanıyacak. Şahin, Türkiye ve Almanya ile doğrudan masaya oturarak, ortağı Pfizer'ı devredışı bırakacak.Şahin'in, Türkiye ve Almanya'ya verilebilecek doz sayısını, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelere göre belirlemesi bekleniyor.Bu arada BioNTech'in, yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ancak saldırıda BioNTech'in koruma önlemleri sayesinde bilgilerin çalınmadığı öğrenildi.Öte yanda Prof. Dr. Şahin, BBC'ye yaptığı açıklamada, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek, bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti. Gelecek kış normal hayata dönülebileceğini vurgulayan Şahin, tüm aşılama programının gelecek sonbahardan önce bitirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.Aşının yan etkilerinin, aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirten Şahin, çalışmayı durduracak ya da ara verecek kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını da aktardı.