Kurala uymayana denetim de ceza da fayda etmiyor!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Salgını Denetimleri" konulu genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım arasında; toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildi. 42 bin 407 personelin görev aldığı çalışmalarda, 12 bin 927 denetim ekibi görev aldı. Tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 36 bin 873 işyeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 107 iş yeri faaliyetten men edildi, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere (kişi, işyeri, işletme, fabrika vb.) idari para cezası uygulandı.Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İşte Türkiye'den bu kadarına da pes dedirten sorumsuzluk manzaraları;Bir düğünde gelin almaya giden grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde yaşanan virüsün yayılması açısından dehşet verici görüntülee sosyal medyada büyük tepki çekti.Avcılar Kaymakamlığı denetim ekibi Yeşilkent mahallesinde gitikleri kahvehanelerin hemen hepsinde yasak olmasına rağmen iskambil ve okey oynandığının tespit edilmesi hayrete düşürdü.Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde daha önceden mühürlenen bir mekanda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, içerde 45 kişinin olduğu ve kumar oynandığı belirlendi.Türkiye'nin tüm illerinde insanların yoğun olarak bulunduğu ya da bulanabileceği cadde ve sokaklarda, meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirilmesi sonrası yapılan denetimlerde de birçok vatandaşın kurallara uymadığı, polisin ceza kesmesine ise "Pardon", "Bir daha içmem", "Bilmiyordum" gibi yanıtlarla direndiği görüldü.