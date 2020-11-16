Kütahyalı iki isim koronavirüse yenik düştü

Kütahyalı işadamı Murat Göksu ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Kök koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdi.

Kütahya'da inşaat sektöründe yatırımları olan Ak Parti Yönetim Kurulu üyesi 59 yaşındaki Murat Göksu, 10 günden beri koronavirüs tedavisi gördüğü KSBÜ Evliyaçelebi Eğitim ve Araştırma hastanesinde vefat etti.

Kütahya Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Değerli dava arkadaşımız, dostum, ağabeyim, değerli insan işadamı Murat Göksu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Ailesine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyorum." dedi.