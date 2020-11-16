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Maske takmayan 2 kişi kimlik soran polislere taşla saldırdı

'da, kendilerine kimlik soran polislere taşla saldırdığı öne sürülen maskesiz 2 kişi, gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 03:36 ABONE OL
Maske takmayan 2 kişi kimlik soran polislere taşla saldırdı

Olay, saat 22.30 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polisler, bulvarda maskesiz gezen 2 kişiyi görünce kimlik kontrolü yapmak istedi. Maske takmaları konusunda uyarılan 2 kişi iddiaya göre kimlik vermemekte ısrar edip, polislere taşla saldırdı. Ekibin telsiz anonsuyla destek istemesi üzerine şüpheliler, gelen diğer polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında işlem yapılmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Maske takmayan 2 kişi kimlik soran polislere taşla saldırdı
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