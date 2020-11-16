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Misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşüp öldü

'nın Alanya ilçesinde misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden düşen Mehmet Göktepe (55), yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:09 Son Güncelleme: 16.11.2020 14:13 ABONE OL
Misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşüp öldü

Olay, Alanya'nın Çamlıca Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Göktepe, misafirliğe gittiği evin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek düştü. Başını sert zemine çarpan Göktepe ağır yaralandı.

Mehmet Göktepe'nin yerde hareketsiz yattığını fark eden evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Göktepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Göktepe'nin cenazesi savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Misafirliğe gittiği evin merdiveninden düşüp öldü
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