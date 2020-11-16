Motokuryeyi zorla gecekonduya götürüp gasp ettiler

Olay Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir işyerinde motorlu kurye olarak çalışan Ferhat Ö. sipariş teslimatından döndüğü sırada şüpheli Rıdvan C. ve arkadaşı yanına geldi.

Mağdur ile sohbet etmeye başlayan şüpheliler, Ferhat Ö.'nün telefonuyla uğraştığı sırada telefonla işleri olduğunu söyleyerek telefonu elinden aldı. Bunun üzerine Ferhat Ö. motorunun anahtarını çıkarıp gitmek istedi fakat şüpheli Rıdvan C. ve arkadaşı üzerine yürüyüp belindeki silahı gösterdi. Bunun üzerine zorla motoru gasp edip Ferhat Ö.'yü de alarak bir gecekonduya götürdü.

Gecekonduda oldukları sırada iki şahıs daha yanlarına geldi. Bir süre şüpheliler mağdura ait kurye motorunu kullandı. Ardından Ferhat Ö.'ye cebindeki parayı vermesi halinde telefonunu ve motorun anahtarını vereceğini söylediler.

"VURAYIM MI SENİ?"

Mağdur şüpheliye paranın iş yerine ait olduğunu, kendisinin de durumunun kötü olduğunu söyledi. Ancak elini beline götürerek korkutan şahsın 'Gidecek misin yoksa vurayım mı seni?' tehdidi üzerine tüm parasını şüphelilere verdi. Ardından da motosikletine binip iş yerine döndü.

Olayı patronuna anlatan Ferhat Ö. soluğu savcılıkta aldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, tespit ettiği şüpheli Rıdvan C.'nin savunmasını aldı. Şüpheli ifadesinde tüm suçlamaları kabul etti. Başsavcılıkça iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.