Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor

Türkiye'de kışın en sert geçtiği ve yoğun kar yağışı alan, buzlama yüzünden ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanan Muş'ta; vatandaşların ulaşımının daha rahat sağlaması amacıyla belediye ekipleri kış öncesi yoğun çalışmalar yürütüyor.

Muş Belediyesi ekipleri, kışın kar yağışı ve aşırı soğuk hava öncesi kent merkezinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Muratpaşa, Kale, Zafer Mahallesi ve Recep Tayip Erdoğan Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada sıcak asfalt ve parke taşı döşüme çalışmaları yapıyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Recep Tayip Erdoğan Bulvarında yapılan asfalt serme çalışmaları inceledi ve ilgililerde bilgi aldı. Başkan Asya, burada yaptığı açıklamada yol bakım, onarım, alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak mahalle ve ara sokaklarda da belirlenen programlar dahilinde kışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Asya, mevsim itibariye şu anda artık kışa yaklaştığımız bir dönemde şehrimizdeki alt yapı, üstyapı parke, bahçe, yol, kaldırım çalışmalarımızı toparlamak üzere bütün ekiplerin canla başla çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Başkan Asya, "Şu anda VEDAŞ ekipleri elektrik hatlarının yapmasıyla birlikte ekiplerimizin alt yapı çalışmalarını bitirmek noktasına getirdikleri ve şu anda sıcak asfalt serme çalışmalarımıza başladık ve hızlı bir şekilde kışa girmeden yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki bulvarımızı asfaltıyla, kaldırımıyla, bordur taşlarıyla birlikte halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Muş'ta kış şartlarının çok ağır geçtiğini hatırlatan Başkan Asya, "Bu gün itibariyle kentin birçok noktasında kışa hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz kar yağısın ama çok şiddetli değil. Kar yağması durumuna karşılıkta tuzlama, kar yükleme ve taşıma araçlarımızda bir bütün olarak bakımlarını yaptık ve karla mücadele çalışmalarımızda da halkımızın daha iyi ve daha rahat ulaşımını sağlamak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.