Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ölü yunuslar sahile vurdu

Ölü yunuslar sahile vurdu

Kandıra İlçesi Kerpe ve Bağırganlı sahillerine 2 gün ara ile 2 ölü yunus balığı vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:54 ABONE OL
Ölü yunuslar sahile vurdu

Kocaeli Kandıra İlçesi Bağırganlı sahilineölü bir yunus balığı vurdu. Bu olaydan 2 gün sonra ise Kerpe sahiline bir ölü yunus balığı daha vurdu. Birbiri ardına yaşanan olay, bölge sakinlerini endişelendirdi.

Durum hemen Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Müdürlükte görevli su ürünleri mühendisi, veteriner hekim ve Kandıra Belediyesi ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Balkılarda herhangi bir darbe ya da bulaşıcı hastalıklı bulunmadığı, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Ölü yunuslar kontrollü bir şekilde gömülere imha edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ölü yunuslar sahile vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA