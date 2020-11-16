Ölü yunuslar sahile vurdu

Kocaeli Kandıra İlçesi Bağırganlı sahilineölü bir yunus balığı vurdu. Bu olaydan 2 gün sonra ise Kerpe sahiline bir ölü yunus balığı daha vurdu. Birbiri ardına yaşanan olay, bölge sakinlerini endişelendirdi.

Durum hemen Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Müdürlükte görevli su ürünleri mühendisi, veteriner hekim ve Kandıra Belediyesi ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Balkılarda herhangi bir darbe ya da bulaşıcı hastalıklı bulunmadığı, endişe edilecek bir durum olmadığı ifade edildi. Ölü yunuslar kontrollü bir şekilde gömülere imha edildi.