Otomobilden 200 bin lira para çalmışlardı: Ankara’da yakalandılar

Kocaeli Çayırova İlçesinde, 27 Ekim 2020 günü meydana gelen olayda, bir otodan 200 bin lira paranın çalınması ile ilgili olarak çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayı polis tarafından ' Mayalılar' olarak bilinen bir suç örgütünden 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

BOLU'DA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Birçok ilde, genellikle banka veya kuyumculara giden vatandaş ya da iş yeri sahibini takibe alarak, en müsait anda araçlarında veya üzerlerinde bulunan değerli eşya veya paraları çalan gurup üyelerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, 30 Ekim günü şahısların Bolu ilinde olduğunu tespit etti.

BARİKATI YARDILAR

Kocaeli Polisi olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Şahısların içerisinde bulunduğu araç, Kocaeli Polisinin ihbarı ile durdurulmak istendi. Ancak Bolu Polisinin dur ihtarına uymayan zanlılar, içerisinde bulundukları araç ile barikatı yararak kaçmayı başardı. Kaçan 3 zanlı aracı yol kenarında bırakarak kayıplara karıştı.

ANNE VE OĞLU DA TUTUKLANDI

Kocaeli Polisi zanlıların yakalanması için devam eden çalışmalarda, olayın zanlılarından biri olan L.K 'yı 7 Kasım günü Ankara'da yakalayarak gözaltına aldı. 21 yıl 10 ay ağır hapis cezası ile arandığı tespit edilen L.K sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Takibi sürdüren Kocaeli Polisi, 13 Kasım 2020 günü olayla ilgili anne Ş.M ve oğlu Ş.M isimli diğer iki zanlıyı da Ankara'da yakaladı. Kocaeli'ne getirilen ve işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen Her iki zanlıda tutuklanarak cezaevine kondu. Yakalanan ve tutuklanan bütün şüphelilerin çok sayıda suçtan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.