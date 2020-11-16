Sağır ve dilsiz kardeşler 20 yıldır köyün çobanlığını yapıyor

Doğuştan sağır ve dilsiz Rahmetullah ve Tahsin Aras kardeşler, engellerine rağmen yıllardır köylerindeki hemen hemen bütün hayvanlara çobanlık yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

29 yaşındaki Tahsin ile 31 yaşındaki Rahmetulah Aras, yıllardır köydeki manda ve ineklere özenle bakarak bazen de onlar la işaret yoluyla ve kendilerince konuşarak anlaşıyorlar.

Rahmetullah ve Tahsin kardeşler kendi aralarında işaret dili şile anlaşarak sabah topladıkları yaklaşık 800 büyükbaş hayvanı akşam hava kararında tekrar sahiplerine teslim ediyorlar.

Engelli kardeşlerin küçük kardeşleri Bulut Aras, aileden üç ağabeyinin doğuştan sağır ve dilsiz olduklarını belirtti.

Aras, daha önce ağabeylerinin engellerinden dolayı birkaç defa tedaviye götürüldüklerini ancak sonuç alınmadığını söyledi.

Bulut Aras, ağabeyleriyle işaret dili ile anlaştıklarını belirterek şunları söyledi. "Ağabeylerim 20 yıldır bu işi yapıyorlar. Doğuştan sağır ve dilsizler. Köylülerde ağabeylerime 20 yıldır güvenerek hayvanlarını teslim ediyorlar. Sabah 8 sıralarında hayvanları alıp akşam hava kararınca teslim ediyorlar. Ağabeylerim hayvanların bazıları ile kendi yöntemleri ile konuşuyorlar. Biz yedi kardeşim bu iki ağabeyimden hariç bir ağabeyimde sağır ve dilsiz. O ağabeyim İstanbul'dadır. Daha önce birkaç defa tedaviye götürüldüler ancak bir sonuç alınamadı" dedi.