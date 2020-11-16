Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sahte içkiye bir kurban da Kayseri'den!

Sahte içkiye bir kurban da 'den!

'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 45 yaşındaki Hakkı E., hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öteyandan Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 20:07 ABONE OL
Sahte içkiye bir kurban da Kayseri'den!

Olay, geçen 13 Kasım'da Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı. Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, öldü.
Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte içkiye bir kurban da Kayseri'den!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA