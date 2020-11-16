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'da kafası parmaklıklara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.11.2020 17:04 ABONE OL
Şanlıurfa'da kafası parmaklıklara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı

Şanlıuırfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan Karakoyun Deresinde kafası demir parmaklıklara sıkışan Suriye uyruklu çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Karakoyunlu mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Fidan Abdulhamit isimli çocuğun kafası Karakoyun Deresinin demir parmaklıklarına sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu çıkarmak için demir parmaklıkları genişletti. Yapılan çalışma sonucunda küçük kız sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Şanlıurfa'da kafası parmaklıklara sıkışan küçük kızı itfaiye kurtardı
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