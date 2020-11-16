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'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

- karayolunda otomobil tıra çarptı, otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı olarak kurtarılan 4 kişi Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:36 ABONE OL
Şanlıurfa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen kazada; henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen otomobil 63 K 4674 plakalı Dağ yatan mevkisinde tırı arkadan çarptı, otomobil hurda yığınına dönerken çarpmanın etkisi ile araçta 4 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
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