Şanlıurfa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40. kilometresinde meydana gelen kazada; henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen otomobil 63 K 4674 plakalı Dağ yatan mevkisinde tırı arkadan çarptı, otomobil hurda yığınına dönerken çarpmanın etkisi ile araçta 4 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.