Milli Piyango Online Şans Topu 15 Kasım 2020 sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Her hafta binlerce kişi kuponlarını doldurarak kazandıran numaraların kendisine çıkmasını istiyor. MPİ canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleştirilecek olan oyun naklen takip ediliyor. Özellikle geçen haftaki büyük ikramiyenin devretmesi bu haftaki çekilişe olan ilgiyi arttırdı. Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında tamamen yenilenerek düzenlenen Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Milli Piyango Online ille Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları açıklandı. Haberimizde, 15 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.
İşte Şans Topu sonuçları
Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte haftanın kazandıran numaraları;
18, 20, 28, 31, 32 + 5
Şans Topu sonuçları açıklandı. 11 Kasım Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 8 kişi 5 bin 347 lira 45 kuruş kazandı.
11 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaralar; 18, 22, 26, 28, 33 + 1
Şans Topu çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Şans Topu sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz
https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar
Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.