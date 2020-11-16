Siirt'te Silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt İli Pervari İlçesi Köprüçay Köyü, Hasan Tepe bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak/barınak türü yerleri imha etmek maksadıyla; 2 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 JİG (Jandarma İç Güvenlik) Timi, 1 GK (Güvenlik Korucusu) Timi, 1 OYİ (Olay Yeri İnceleme) Timi, 1 PAMİT (Patlayıcı Madde İmha) Timi, 1 METİ (Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha) Timi, 1 MAKÖ (Mayın Arama Köpek) Timi ve 1 Erzak Tespit Timi ile 14 Kasım 2020 günü "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020/139" Operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında; 1 Adet M16 Piyade Tüfeği, 1 Adet RPG-7 Roketatar, 1 Adet Roketatar Mühimmatı, 1 Adet Law Silahı, 1 Adet 60 mm Havan Mühimmatı, 3 Adet Antipersonel Mayını, 1 Adet El Bombası, 1 Adet R/F Komutalı Düzeneğe ait Sinyal Gönderici, 11 Adet Roketatar Sevk Fişeği, 187 adet Bixi Makineli Tüfek Fişeği, 1 Adet Kaleşnikof Şarjörü, 1 Adet Kanas Şarjörü, 30 Adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof Mühimmatı, 1 adet Sırt Çantası ele geçirildi.

Sığınak/barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler, kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.