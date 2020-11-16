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'te Silah ve mühimmat ele geçirildi

'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Sığınak/barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler, kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.

DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:47 ABONE OL
Siirt'te Silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt İli Pervari İlçesi Köprüçay Köyü, Hasan Tepe bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak/barınak türü yerleri imha etmek maksadıyla; 2 Jandarma Asayiş Komando Timi, 1 JİG (Jandarma İç Güvenlik) Timi, 1 GK (Güvenlik Korucusu) Timi, 1 OYİ (Olay Yeri İnceleme) Timi, 1 PAMİT (Patlayıcı Madde İmha) Timi, 1 METİ (Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha) Timi, 1 MAKÖ (Mayın Arama Köpek) Timi ve 1 Erzak Tespit Timi ile 14 Kasım 2020 günü "Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020/139" Operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında; 1 Adet M16 Piyade Tüfeği, 1 Adet RPG-7 Roketatar, 1 Adet Roketatar Mühimmatı, 1 Adet Law Silahı, 1 Adet 60 mm Havan Mühimmatı, 3 Adet Antipersonel Mayını, 1 Adet El Bombası, 1 Adet R/F Komutalı Düzeneğe ait Sinyal Gönderici, 11 Adet Roketatar Sevk Fişeği, 187 adet Bixi Makineli Tüfek Fişeği, 1 Adet Kaleşnikof Şarjörü, 1 Adet Kanas Şarjörü, 30 Adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof Mühimmatı, 1 adet Sırt Çantası ele geçirildi.

Sığınak/barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler, kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.

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Siirt'te Silah ve mühimmat ele geçirildi
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