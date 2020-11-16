Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 4 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9-15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde art arda operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 21 Kilo eroin, 19 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 28 sentetik ecza maddesi, 940 TL para, bin 479 paket kaçak sigara, 500 puro, 290 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 1'i adli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevinde gönderildi.