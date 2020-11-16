Siverekli doğaseverler doğada yürüdü

Pandemi döneminde insanları doğa ile buluşturmak ve sportif aktivitelerde bulunmak amacıyla kurulan Siverek Doğaseverler ve gezi kulübü Fırat nehrinin eşsiz güzellikleri ve manzarası karşısında doğa yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı doğa yürüyüşüne katılan katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Pandemi döneminde kısa bir süreliğine de olsa insanları, şehrin sıkıcı ve monoton hayatından çıkarıp doğa ile buluşturmak amacıyla bir grup tarafından kurulan Siverek doğaseverler ve gezi kulübü hafta sonu yürüyüş ve gezi düzenledi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta olan Fırat'ın kıyısında bulunan Taşhan Mahallesine gelen 70 kişilik grup, Fırat kıyısından başlayarak 5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş 5 asırlık olduğu tahmin edilen, tarihi çınar ağacında son buldu.

Siverek Doğaseverler Kulübü yürüyüş boyunca katılımcılara pandemi kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunarak, bilgilendirdi.

Yürüyüş Fırat nehri kenarında yakılan kamp ateşi çevresinde söylenen şarkılarla son buldu. Geziye Siverek Fotoğraf severler tarafından kurulan Nida Sanat Topluluğu da eşlik ederek, geziyi ve doğayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Geziyle ilgili açıklama yapan Siverek Doğaseverler ve Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, "Yakın bir zaman önce kurulan bir doğa kulübüyüz ve amacımız her hafta insanları doğayla buluşturmak, şehrin bunaltıcı ve monoton havasından kurtarmaktır. Bu haftada Fırat'ın kıyısında bulunan şirin bir mahallemiz olan Taşhan mahallesine geldik. Yürüyüşlerimizde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ediyoruz. Yürüyüş parkurumuzu bir metreden, 2 metreye çıkardık. Doğada bile olsak kurallara uymak şart. Bugünkü gezimiz yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda yürüdük, çok güzel geçti her hafta bir yeri gezmek, doğa ile içi çe olmak bizi mutlu ediyor. Tüm doğa ve gezi severleri kulübümüze bekliyoruz" dedi.

Şanlıurfa merkezden yürüyüşe katılan Münira Özer, "Kulüp Başkanı Mustafa beyin daveti üzerine bu geziye katıldık ve çok keyifli anlar yaşadık. Siverek'te bu kadar güzel doğal alanların olduğunu bilmiyordum, bu yürüyüşe katıldığımdan dolayı çok mutlu oldum'' diye konuştu.