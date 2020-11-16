Skandal videoyla gündeme gelen İbrahim Atabey ile ilgili Emniyet'ten açıklama

Sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı videoyla, dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey, sosyal medyanın gündemine oturmuş ve tutuklanması için kampanya başlatılmıştı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sitesinden bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında;

16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.