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Skandal videoyla gündeme gelen ile ilgili Emniyet'ten açıklama

sitesinde paylaştığı Kur'an-I Kerim'i yırtma videosuyla tepki toplayan ve Twitter'da hakkında #İbrahim AtabeyTutuklansın tag'i açılan hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:56 Son Güncelleme: 16.11.2020 18:57 ABONE OL
Skandal videoyla gündeme gelen İbrahim Atabey ile ilgili Emniyet'ten açıklama

Sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı videoyla, dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan İbrahim Atabey, sosyal medyanın gündemine oturmuş ve tutuklanması için kampanya başlatılmıştı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında;

16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Skandal videoyla gündeme gelen İbrahim Atabey ile ilgili Emniyet'ten açıklama
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