Son dakika: Çorlu'da akrabasını istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis

AİLE GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Duruşmanın ardından Emre Yıldır'ın ailesi, sevinçle karşıladı. Yıldır'ın annesi, babası ve ablaları gözyaşları döktü. Emre'nin ablası Derya Gür, "Bugün güneş Emre için doğdu. Bu adamın bu cezayı bu istismarı ve tecavüzü işlediği artık kesin ve net. Ses kaydını yüce heyet kanıt olarak kabul etmiştir. Tabii ki ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk ama yüce heyet sağolsun bugün bizi dinledi. Kardeşim rahat uyuyacak artık" dedi.