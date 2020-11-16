Son dakika haberi: 60 bin yıllık mağara yazı tahtasına döndü

'BU ŞEKİLDE OLMASI ÇOK ÜZÜCÜ'

Tarihi alanı gezmeye gelen Yıldıray Efe, "Bu bölgeye çok ziyaretçi geliyor, gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer ama ne yazık ki bazı vatandaşlar, bu alanı kötü bir hale getirmiş durumda. Mağaraların içine girmişler, yemişler, içmişler ve çöplerini bırakıp gitmişler. Buranın çok daha temiz ve nezih olması gerekiyor. Bu şekilde olması çok üzücü. Mağaranın duvarlarına da yazılar yazılmış, kimisi isim yazmış, kimisi sevdiğini yazmış, bunlar hoş değil. Herkesin bilinçli olması gerekiyor" dedi.

