SON DAKİKA HABERİ: Alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı! "Uykularım kaçtı"

"BU BİLGİLERE NASIL ULAŞIYORLAR?"

Bankanın verdiği cevap üzerine yem fabrikası ile görüştüğünü anlatan Pelit, "Benim adıma anne kızlık soyadını ve tüm bilgileri paylaşarak ve imza kullanılarak yem alındığını ve paranın çekildiği bilgisi verildi. Ben de kendilerine böyle bir imzamın olmadığını söyledim. Başkaları tarafından ben dolandırıldım, kimse benim gibi bir olay yaşamasın. Hesabımdan 41 bin TL para çekmişler" diye konuştu.





"DOLANDIRICIYI 13 DEFA ARADIM AMA TELEFONUMA BAKMADI"

Konya'daki yem fabrikası yoluyla dolandırıcılara ulaştığını ancak görüşemediğini anlatan Pelit, "Benim kartımdan bu parayı kim çektiyse ve tüm bilgilerimi kim nereden aldı? Ben bunların bulunmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.



"UYKULARIM KAÇTI, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Dolandırıldığını anladığı günden bu yana gözüne uyku girmediğini ifade eden Rıza Pelit, psikolojisinin de bozulama noktasına geldiğini anlatarak, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını anlattı.