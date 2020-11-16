SON DAKİKA HABERİ: Boğazını kesip tecavüz etmeye kalkışmış! Avcılar'daki vahşette flaş gelişme!

YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETTİ

Yaklaşık 3 dakika sonra iki sanığın geri dönerek Kaçmaz'ı başı altta kalacak şekilde çuvalın içine koyduğu anlatılan mütalaada, sanıkların kiralık aracın bagajına genç kızı koydukları belirtildi. Sanık Emre Çiçek'in Avcılar Firuzköy göl kenarında müştekiyi bagajdan çıkararak yere fırlattığı, ayaklarıyla genç kızın üzerine basarak yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği, sonrasında da araçla üzerinden geçtiği aktarıldı.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Sanık Emre Çiçek'in babasını arayarak durumu anlattığı ifade edilen mütalaada, Çiçek'in kolluk kuvvetlerine teslim olduğu ve olay yerine giden kolluk kuvvetlerinin Kaçmaz'ı domuz bağı ile bağlanmış ve yarı çıplak vaziyette bulduğu kaydedildi. Rabia Kaçmaz'ı hastaneye kaldırıldığı ve uzun süre yoğun bakımda kaldığına da mütalaada yer verildi.

Mütalaada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda sanık Emre Çiçek'in üzerine atılı suçlara karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirlendiği de vurgulandı.

53 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mütalaada sanık Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıldan 53 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Diğer sanık Yunus Kıldır hakkında ise "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet taraflara mütalaa hakkında beyanlarını

hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.