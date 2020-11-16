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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

haberi: 'da şehre inen sürüsü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

'dan gelen haberi görenleri şok etti! DHA'nın aktardığı habere göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan sürüsü, şehir merkezine inerek yiyecek aradı. O görüntüler saniye saniye telefon kamerasına kaydedilirken bölgeden geçen vatandaşlar büyük korku yaşadı. Aylar önce de pandemi nedeniyle kapatılan Uludağ'ın teleferik santralini bir ayı basmış güvenlik görevlileri o görüntüleri kaydetmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:15 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsünü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

haberi görenleri şaşkına çevirdi. 'da meydana gelen olay herkesi şoke etti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yemek aramak için şehre inen domuzları görenler hemen telefonlarına sarıldı...

Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsünü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

Mudanya kent merkezinde vatandaşlar tarafından dün akşam saatlerinde sürüsü görüldü. Domuzların bir sitenin yakınında, yola çıkarak yiyecek aradı.

Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsünü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

Ormanlık alanda yiyecek bulamayınca ilçeye indiği tahmin edilen 7 , tedirginliğe neden oldu.

Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsünü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

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Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...
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