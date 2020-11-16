Son dakika haberi: Bursa'da şehre inen domuz sürüsü görenleri hayrete düşürdü! Yiyecek aramak için...

Son dakika haberi görenleri şaşkına çevirdi. Bursa'da meydana gelen olay herkesi şoke etti. Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, kent merkezine inerek, yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yemek aramak için şehre inen domuzları görenler hemen telefonlarına sarıldı...