Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

'nin Melikgazi ilçesinde Okan Taşdöven isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazayıp basıp eşinin boğazını kesmiş, olay anında kendisine engel olmaya çalışan kızını da yaralamıştı. Korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Cani koca Okan Taşdöven, tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Okan Taşdöven'in duruşmada verdiği ifade ise herkesi şaşkına çevirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 14:33 Son Güncelleme: 16.11.2020 15:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Geçen 13 Eylül'de 'nin merkez Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda Okan Taşdöven, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti. Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen, yanına gittiği Ayşegül Taşdöven ile tartışmaya başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Taşdöven, mağazanın merdivenlerinde eşini eşarpla boğmaya çalışırken, kendisine engel olmak isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Okan Taşdöven, cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, 16 yaşındaki kızının engel olma çabasına rağmen eşinin boğazını bıçakla keserek yaraladı. Kızı da boğuşma sırasında hafif yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Çalışanlar tarafından yakalanan Okan Taşdöven, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cep telefonu görüntülerinde Okan Taşdöven'in, merdivenlere oturttuğu eşini eşarpla boğmaya çalıştığı, kızının da buna engel olmaya çalıştığı görülmüştü.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Gözaltına alınan Okan Taşdöven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Okan Taşdöven, karar duruşmasına Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Ayşegül Taşdöven ise duruşmada hazır bulundu. Sanık Okan Taşdöven, öldürme niyeti olmadığını ileri sürerek, "Bıçağı takar çok rahat öldürürdüm. Ancak, benim öyle bir gayem yoktu...

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Beni her taraftan engelledi. Eşimi seviyorum. Kasti olarak yaralamadım. Kaza ile olduysa onu da bilmiyorum. O sırada ne olduğunu hatırlamıyorum. Kızımı da kasıtlı olarak yaralamadım. 'Bombalarım' diye bir şey demedim. Ben terörist miyim ki bombalayacağım? Olayın olduğu yere gittiğime pişmanım. Beraatını istiyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Ayşegül Taşdöven ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yıllardır tehdit alıyordum. Tehditlerinden korktuğum için şikayetçi olamadım. Yıllardır bu korkuyla yaşıyorum. Hiçbir yasal indirimden yararlanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan eşini yaralayan kocaya 16 yıl hapis cezası | Video

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

16 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan Taşdöven'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 16 yıla düşürüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Sanığa, olayda kendisine engel olmaya çalışan kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ise ertelemedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA