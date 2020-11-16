SON DAKİKA HABERİ: Eşinin boğazını kesmişti... İfadesi şoke etti!

Beni her taraftan engelledi. Eşimi seviyorum. Kasti olarak yaralamadım. Kaza ile olduysa onu da bilmiyorum. O sırada ne olduğunu hatırlamıyorum. Kızımı da kasıtlı olarak yaralamadım. 'Bombalarım' diye bir şey demedim. Ben terörist miyim ki bombalayacağım? Olayın olduğu yere gittiğime pişmanım. Beraatını istiyorum" dedi.