Son dakika haberi! Hırsızların peşinden koşup araca atladı, sonra...

"HIRSIZLARIN ARABASINA ATLADIM. LEVYEYİ TUTARKEN DİĞERİ BENİ DARP ETTİ"



Hırsızların arabasına atlayan Harun Doğan, "Hırsızların aracına atladım. Bir tanesini yakaladım. Arabadan çıkarmaya çalışırken önce ileriye gidiyor daha sonra geri geri gelirken başka bir araca çarptı. Aracın arka kapısı üstüme kapandı. Ben araçta mahsur kaldım. Daha sonra kardeşim yolu açıyor ve ilerliyorlar. Yaklaşık bir buçuk kilometre gittikten sonra silah zoruyla aşağıya indirdiler. Aracın içerisinde 3 kişi vardı. Bir tanesinin elinde levye vardı. Ben levyeyi tutarken diğeri yan taraftan beni darp etti. En son 'Vururuz, indiririz' gibi şeyler söyleyerek beni araçtan indirdiler. Yaklaşık 3-4 dakika kadar hırsızlarla boğuştum." diye konuştu. Hırsızları yakalamak için polislerin çalışma başlattığı öğrenildi.