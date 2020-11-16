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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Koku kaybı varsa dikkat! Mutasyon geçiren corona virüsün en büyük belirtisi ortaya çıktı...

HABERİ: Koku kaybı varsa dikkat! Mutasyon geçiren corona virüsün en büyük belirtisi ortaya çıktı...

belirtileri konusunda haberi geldi! Özellikle son aylarda artan vaka sayısı sonrasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da son dönemde corona virüs vaka sayısı arttı. Özellikle Ekim ve Kasım ayında dünya genelinde artan covid-19 salgınında koku alma probleminin, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir belirti olduğu ifade edildi. Ülkemizde de vaka sayısı 2.500'lerin üstüne çıktı, corona virüs hastalığına yakalananlar son dönemde ateş ve öksürük geçse de koku ve tad kaybının devam ettiğini belirtiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:51 Son Güncelleme: 16.11.2020 16:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğradığı, bulaşma riskinin daha da tırmandığı bilgisi olarak paylaşıldı. belirtileri arasında en çok görülenlerden biri de koku kaybı olarak dikkat çekiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ateş ve öksürüğe göre koku ile tad alma probleminin kayda değer bir semptom olduğu ortaya çıkarıldı. Hatırlanacağı gibi tad ve koku alma sorunu Mayıs ayında corona virüs belirtileri arasına girmişti. Bu da virüsün mutasyona uğradığına kanıt olarak gösterildi.

SON DAKİKA HABERİ: TAD VE KOKU ALMANIN ATEŞ VE ÖKSÜRÜĞE GÖRE DAHA BÜYÜK CORONA BELİRTİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 322 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 54 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

KOKU KAYBI DAHA CİDDİ BİR KORONAVİRÜS BELİRTİSİ

Koronavirüs salgınının önemli rakamlara ulaşmasının ardından hastalığın belirtileri ile ilgili araştırmalarda devam ediyor. Londra'da İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, koku kaybının, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, koku kaybı yaşayan vatandaşların, diğer belirtilere göre daha fazla temkinli olması gerektiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

MAYIS AYINDA KOVİD-19 BELİRTİLERİ LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin koronavirüs belirtisi olabileceğine dair veriler Nisan ayında gündeme gelmeye başlamış ve Mayıs ortalarında resmi Kovid-19 belirtileri listesine eklenmişti.Koronavirüsle ilgili mevcut kılavuzlara göre, tat veya koku duyusunda kayba uğrayan kişilerin kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması gerekiyor.Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi.

Kaynak: BBC Türkçe

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

CORONA NASIL BULAŞIR?

Corona virüsü hayvanlarla temas yoluyla yayılabildiği gibi enfekte bir kişinin vücut salgıları ile temasından yayıldığı biliniyor.

Virüs hasta insanlarda, öksürme, hapşırma şeklinde septomlara neden olduğundan bu durumlarda ortaya saçılan damlacıklar ile sağlıklı kişinin temas etmesi virüsün yayılmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle de gün içerisinde çokça kez el yıkamak, kolonya kullanmak, el dezenfektanı ile elleri dezenfekte etmek önem taşımaktadır.

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SON DAKİKA HABERİ: Koku kaybı varsa dikkat! Mutasyon geçiren corona virüsün en büyük belirtisi ortaya çıktı...
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