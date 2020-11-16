Son dakika haberi: Masaj salonlarına fuhuş operasyonu!
Emniyet güçleri, fuhuş şebekelerine yurt genelinde darbe üstüne darbe vuruyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda fuhuş amaçlı kullanıldığı belirlenen masaj salonlarına baskın düzenlendi. Son dakika haberine göre operasyonda 19'u yabancı 22 kadın gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:07Son Güncelleme: 16.11.2020 12:12ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı ve çalışma izinleri olmaksızın yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.
22 KADIN GÖZALTINA ALINDI
İlçe merkezindeki 7 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19'u yabancı uyruklu 22 kadını gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Masaj salonlarına fuhuş operasyonu!