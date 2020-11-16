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SON DAKİKA HABERİ: Sürü halindeki şamualar görüntülendi! ’da ortaya çıktılar!

’dan gelen son dakika görüntüler hayrete düşürdü. 3 bin 300 rakımlı 'nda, cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi. Dikkat çeken görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görürken, çok hızlı hareket etmeleri doğa fotoğrafçılarının dikkatini çekti. İşte, Erzincan'da görüntülenen şamualar hakkında detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:49 Son Güncelleme: 16.11.2020 08:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sürü halindeki şamualar görüntülendi! Erzincan’da ortaya çıktılar!
Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi. Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.



İNANILMAZ BİR HIZLARI VAR

Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sürü halindeki şamualar görüntülendi! Erzincan’da ortaya çıktılar!
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