SON DAKİKA HABERLER: Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

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SON DAKİKA HABERLER: 'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

'dan tüyler ürperten bir son dakika haberi geldi. İş yerinden izin alıp baldızının yanına gelen 35 yaşındaki Fırat Kölemen boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şoke eden olayda Kuşadası'nda Saklıkent Sitesi önünde baldızına laf atan iki kişi ile tartışan Kölemen önce boğazından bıçaklandı daha sonra da baldızı Vade Bacak bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Kölemen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:35 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:38 ABONE OL
Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

FECİ OLAY KUŞADASI'NDA MEYDANA GELDİ

Akıllara durgunluk veren olay, Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana geldi.

Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

LAF ATTILAR

Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade Bacak ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.

Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

BALDIZI DA BACAĞINDAN YARALANDI

Yeni Asır'dan İbrahim Uzun'un haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan Dinler, üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat Kölemen'in boğazına sapladı. Daha sonra da Vade Bacak'ı bacağından bıçakladı.

Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

2 ÇOCUK BABASIYDI

Fırat Kölemen kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Kölemen'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

ORMANLIK ALANDA YAKALANDILAR

Olaydan sonra kaçan Adem Akbalık ve Batuhan Dinler Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde Pilav Dağı eteklerinde ormanlık alanda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA HABERLER: Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar
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