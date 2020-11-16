SON DAKİKA HABERLER: Aydın'da tüyler ürperten olay! Önce baldızına laf attılar sonra da boğazından bıçakladılar

LAF ATTILAR



Fırat Kölemen, çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade Bacak ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Kölemen, bu sırada yanlarına gelen Adem Akbalık ve Batuhan Dinler ile Bacak'a laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı.