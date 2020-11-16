SON DAKİKA | Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu gündeminde mi?

Kuzey yarım kürede kış mevsiminin hakim olmasıyla birlikte corona virüs vaka sayısı tüm dünya genelinde hızla yükselirken, gözler tedavi ve aşı çalışmalarına odaklandı. Birçok Avrupa ülkesi, yeniden sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararları ile gündemde. Türkiye'deki kayda değer vaka sayısı artışı sonrası da "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu bir kez daha tartışma konusu oldu. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı gündemde mi? İşte, hafta sonu başta olmak üzere, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları hakkında yapılan son resmi açıklamalar....

SON DAKİKA: BİLİM KURULU TOPLANDI! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Corona virüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonları ve bazı ardışık tatil günleri için getirilen kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündemini meşgul ediyor.