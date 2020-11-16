SON DAKİKA | Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Bilim Kurulu gündeminde mi?

Kuzey yarım kürede kış mevsiminin hakim olmasıyla birlikte corona virüs vaka sayısı tüm dünya genelinde hızla yükselirken, gözler tedavi ve aşı çalışmalarına odaklandı. Birçok Avrupa ülkesi, yeniden sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama kararları ile gündemde. Türkiye'deki kayda değer vaka sayısı artışı sonrası da "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu bir kez daha tartışma konusu oldu. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman bitecek ve sokağa çıkma yasağı gündemde mi? İşte, hafta sonu başta olmak üzere, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları hakkında yapılan son resmi açıklamalar....
SON DAKİKA: BİLİM KURULU TOPLANDI! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Corona virüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonları ve bazı ardışık tatil günleri için getirilen kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündemini meşgul ediyor.
FAHRETTİN KOCA'DAN KONUYLA İLGİLİ SON AÇIKALMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eylül ayındaki dalgalanma sırasında sokağa çıkma yasağı iddiaları için ne demişti? | Video
"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."
Ancak, Eylül ayından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık süre içerisinde, vaka sayılarındaki değişimin, Bilim Kurulu'nun kısıtlamalara yaklaşımı konusunda bir etkisi olup olmadığı bilinmiyor. Bugünkü toplantı hakkında sadece, Bilim Kurulu'nun gündem maddeleri arasında, virüse karşı alınabilecek yeni tedbirlerin olduğu bildirildi.
Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili yazılı basın açıklamasının, saat 23.00'e doğru yapılması bekleniyor.