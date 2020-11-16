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Son dakika uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! il il hava durumu...

Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika değerlendirmelerine göre; bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış beklentisi bulunurken , ve çevrelerinin yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkisini göstereceği ifade edildi. Öte yandan günlük tahminlere göre; ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 07:26 Son Güncelleme: 16.11.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! 16 Kasım il il hava durumu...

Son dakika haberler… günlük olarak yayınladığı raporunda yurdun bazı kesimlerinin kar yağışının etkisinde olacağı ifade edilirken gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesi, Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısının detayları…

O BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK! METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNDA DUYURDU

Hava durumu değerlendirmelerinde yer alan tahminlere göre; yurdun bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde düşüş yaşayacağı tahmin edilirken mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi…

Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! 16 Kasım il il hava durumu...

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK UYARISI!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde (dün akşam) sağanak yağışlı; , ve çevrelerinin bugün yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! 16 Kasım il il hava durumu...

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLE;

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Avrupa yakasının kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İZMİR 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçmesi, güney ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! 16 Kasım il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı geçmesi, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra ve , öğle saatlerinden sonra çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKÂRİ 2°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -5°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! 16 Kasım il il hava durumu...
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