Son dakika hava durumu uyarısı: Kar yağışı o kesimlerde etkisini göstermeye başladı! 16 Kasım il il hava durumu...

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin aralıklı, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin bu akşam ilk saatlerde (dün akşam) sağanak yağışlı; Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin 16 Kasım bugün yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Ege'nin iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.