Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

Bağcılar'da minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü olan arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

