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: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

haberine göre; 'un Bağcılar ilçesinde minibüsçüler arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., aynı hatta görev yapan bir diğer şoför Orhan İçsezgi'nin 3 dakika erken gelerek sıraya girmesine tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın sonunda Gökhan E., İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:49 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

Bağcılar'da minibüs sürücüsü, son durağa üç dakika erken geldiği için başka bir minibüs sürücüsü olan arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

Olay, Mahmutbey Mahallesi İSTOÇ içerisinde bulunan minibüs son duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy-İSTOÇ hattında sefer yapan Gökhan E., Alibeyköy'den seferine başlayıp, İSTOÇ son durağa geldi. Yaklaşık üç dakika sonra arkadaşı olan Orhan İçsezgi de gelip sıraya girdi.

Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

Gökhan E., arkadaşı Orhan İçsezgi ile sıraya erken girmesi nedeniyle minibüs içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Gökhan E. yanından bulunan bıçakla arkadaşı Orhan İçsezgi'yi sol bacağından bıçakladı.

Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen araya girerek kavgayı sonlandırdı. Arkadaşını bıçaklayan Gökhan E. minibüsüne binerek olay yerinden kaçtı. Orhan İçsezgi'nin kan kaybettiğini gören çevredeki bir vatandaş yaranın üstünü kapatıp bacağını bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.

Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan İçsezgi hastaneye götürüldü. Polis, kaçan sürücü Gökhan E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika: Yer Bağcılar! Akılalmaz sebepten kan aktı! Polis her yerde onu arıyor...
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