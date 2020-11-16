Sosyal mesafe sıfır! Tedirgin eden görüntüler…

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Yolcu Kartı İşlem Merkezi'nde ulaşım kartlarını almak ya da vize işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralına hiç uyulmadığı görüldü.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı D-400 karayolu üzeri İstiklal Metro Durağında bulunan merkeze gelen vatandaşlar içeriye sınırlı sayıda kişi alınmasından dolayı uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta, bazı vatandaşların maskeleri burunlarını açıkta şekilde bırakarak takarak salgına adeta davetiye çıkardılar. Merkezde bulunan güvenlik görevlilerin vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına göre sıraya girmeleri konusunda uyarıda bulunmamaları dikkatlerden kaçmadı.