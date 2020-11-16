Süper Loto Sonuçları 15 Kasım 2020 MPİ bilet sorgulama ekranı... Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla tamamen yenilenen ve Milli Piyango Online üzerinde yer alan MP TV canlı yayınında haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) şanslı numaralarla büyük ikramiye dağıtımı yapılan MPİ Süper Loto sonuçları, şans oyunu severler için 15 Kasım 2020 Pazar günü canlı çekilişle açıklandı. 11 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin, kazandıran numaraları doğru tahmin ederek sahibi olmak isteyerek, şanslı numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu severler MPİ 15 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında "15 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları" ile MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna erişerek, biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 KASIM 2020 PAZAR)

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle MPİ 15 Kasım Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;