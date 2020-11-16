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SON DAKİKA HABERİ: Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Götürdüğü evde tecavüz etti!

Uzun yıllar sevgili olduğu ile ayrılan şüpheli adam ayrılığı hazmedemeyince bu durumu takıntı haline getirdi. Aylarca sosyal medyadan genç kızı rahatsız eden şüpheli, sonunda buluşmak için bir gün aldı. Genç kızı kalabalık bir eve götüren eski sevgili, burada zorla götürdüğü odada cinsel saldırıda bulundu. Elinden kurtulan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Takıntılı eski sevgili ’da yargılanacak. İşte dehşete düşüren son dakika haberinden detaylar...

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:59 Son Güncelleme: 16.11.2020 17:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Götürdüğü evde tecavüz etti!

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre, 6 yıldır sevgili olan Berna K. ile Tolga P., 2019 yılı Aralık ayında ayrıldı. Ancak Tolga P. bu tarihten itibaren ayrılığı sindiremedi ve Berna K.'yı sosyal medya platformları üzerinden rahatsız etmeyi sürdürdü.

ZORLA ODAYA GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda ısrarla Berna K. ile konuşmak isteyen Tolga P. müşteki genç kızı buluşmaya çağırdı. Israr üzerine kabul eden Berna K. ile Tolga P. bir kafade buluştu. Ardından müşterek arkadaşlarının yanlarına gelmesi üzerine S.D.'nin evine gittiler. Evde başka erkek ve kadınlar yüksek sesle müzik dinliyordu. Tolga P. eski kız arkadaşını zorla evin başka bir odasına götürdü.

ÇIĞLIKLARI DUYULMADI

Tolga P. odaya girer girmez kapıyı kilitledi ve burada genç kıza tecavüz etti. Yardım için çığlık atan genç kızın sesi yüksek müzikten dolayı duyulmadı. Evden kurtularak dışarı çıkan genç kız, şüpheli Tolga P.'den şikayetçi oldu.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli olay günü Berna ile konuşmak istemesi üzerine birlikte arkadaşının evine gittiklerini, zorlama olmadan birliktelik yaşadıklarını, müştekinin kendisini kıskandığı için böyle bir iftirada bulunduğunu, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA... Hasta kadına akılalmaz istismar! Test sonucu...

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SON DAKİKA HABERİ: Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Götürdüğü evde tecavüz etti!
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