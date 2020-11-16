Telabyad’da yangın! Şanlıurfa’dan ekip sevk edildi!

Suriye´nin Telebyad ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece saatlerinde çıkan yangın için Şanlıurfa'dan itfaiye ekibi sevk edildi.

Akçakale ilçesi karşısında bulunan Telabyad'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ilk olarak Suriyeli vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların itfaiye ve jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri derhal müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevre sakinleri yoğun dumanlar nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinden hasar meydana geldi. Suriyeliler Şanlıurfa'dan giden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.