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‘Temaslıların saklanması pandemiyi uzatır’

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
‘Temaslıların saklanması pandemiyi uzatır’
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, özellikle pozitif çıkan vakaların temaslı sorgusunda filyasyon ekiplerine eksik bilgilendirme yapmasının, ülkenin pandemiyle mücadelesini baltalayacağını söyledi. Prof. Dr. Yavuz, belirtisi olup da teste gidenlerinse test sonucu çıkmadan işe veya okula gitmemesi gerektiğini belirterek "En çok bu dönemde bulaştırıcılık yüksek oluyor. Test sonucu çıkana kadar kişi mutlaka evde kalmalıdır.Pozitif birinin kimlerle temas ettiğini bildirmesi, temaslıları açısından da, ülkenin geleceği açısından da önemli" dedi.
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‘Temaslıların saklanması pandemiyi uzatır’
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