Terörden temizlenen Çukurca’da 500 yıllık gelenek yeniden hayata geçti

Yıllarca adı hep terörle anılan Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte ilçede çiftçilik yapan vatandaşlar yerli ata tohumundan susam ekerek tahin üretimine ağırlık verdi.

Çukurca Belediye başkanı Ensar Dündar göreve başladığında ilk etapta yılardır terörden dolayı ekilemeyen tarım arazilerinin değerlendirilmesi için muhtarlar, çiftçiler ve tarım yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Başkan Dündar "Yıllardır boş olan araziler için sulama kanalları yaptık.Tarım araçlarının girebilmeleri için arazi ve tarlarının yakınlarına kadar yollar yaptık. Daha sonra çiftçilerimize gerekli destekler için projeler ürettik. Coğrafi olarak güzel güzel bir yerde bulunan Çukurca ilçesinin 500 yıllık tarihi taş değirmenini restore ederek ata tohumundan susam üretimini yaygınlaştırdık. Üretim yapan çiftçilerimize alım garantisi getirdik." dedi.

Başkan Dündar, organik tahin konusunda çok iddialı olduklarını belirterek sadece Türkiye'nin değil Dünyanın en iyi ve organik tahin bugün Çukurca'da ürettiklerini kaydetti.

Çukurca kaymakamlığı ile birlikte oluşturdukları ortak 'Zap markası' adı altında dünyanın her tarafına gönderdiklerini belirtti.