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’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü

’de meydana gelen yangında, alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 06:12 Son Güncelleme: 17.11.2020 06:12 ABONE OL
Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
Yangın, merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Ovacık yolu üzerinde bulunan 2 katlı bir kafede sabaha karşı meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyerek 2 katlı kafeyi saran yangına, İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri de müdahale etti. Tüm ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken büyük bölümü ahşap olan 2 katlı kafe küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
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Tunceli’de alevlere teslim olan 2 katlı kafe küle döndü
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