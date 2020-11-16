Son dakika: ABD'de akılalmaz olay! Yolcu uçağı iniş sırasında ayıya çarptı

Alaska Havayolları'na ait yolcu uçağı Yakutat Havalimanı'na iniş sırasında ayıya çarptı. Kazada uçak hasar alırken ayı telef oldu.





Yerel basında çıkan haberlere göre kaza 14 Kasım Cumartesi geçesi yaşandı. Cordova- Yakutat seferini yapan Boeing 737-790 tipi yolcu uçağının inişine yaklaşık 10 dakika kala pist kontrolünü yapan havalimanı görevlileri, pist üzerinde herhangi bir yahşi yaşam belirtisine rastlamadı ve pistin temiz olduğunu rapor etti. Bunun üzerine uçak inişine devam etti.

Ancak uçağın indikten sonra yavaşlamaya başladığı sırada pilotlar pisti geçen iki ayı gördü. Uçağın altından geçen ayılardan biri motora çarparak telef oldu. İki yaşında olduğu düşünülen ayı yavrusunun ise yaralanmadığı tahmin ediliyor.

Kazada uçaktaki yolculardan veya mürettebattan hiçbiri yaralanmazken uçakta ise hasar oluştu. Kısmen çitle verili olduğu belirtilen Yakutat Havalimanı'nda geçmişte uçakların bir çok kez hayvanlara çarptığı rapor edilmişti



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