Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Üzen haberler

Üzen haberler

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Üzen haberler
Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'e eklem ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Manisa Alaşehir'in Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük (55) yaşamını yitirdi. Eskişehir'deki 126 yıllık Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi'de çalışan 90 işçi virüse yakalandı. CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Şarkıcı İrem Derici Kovid-19 testi pozitif çıkınca eve kapandı. Derici, Kovid-19 testi sonucunu klip çektiği şarkısı 'Senin Hastan' a gönderme yaptığı etiketle sosyal medyada yayımladı. Konya Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de koronavirüse yakalandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Üzen haberler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA