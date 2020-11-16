Üzen haberler

Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'e eklem ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Manisa Alaşehir'in Işıklar Mahallesi Muhtarı Süleyman Baştük (55) yaşamını yitirdi. Eskişehir'deki 126 yıllık Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi'de çalışan 90 işçi virüse yakalandı. CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Şarkıcı İrem Derici Kovid-19 testi pozitif çıkınca eve kapandı. Derici, Kovid-19 testi sonucunu klip çektiği şarkısı 'Senin Hastan' a gönderme yaptığı etiketle sosyal medyada yayımladı. Konya Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver de koronavirüse yakalandı.