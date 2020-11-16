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Vicdansız şoför aranıyor

’da bir kamyonun akülü tekerlekli sandalyede yol kenarında ilerlediği sırada çarptığı engelli vatandaş, hayatını kaybetti. Şoför aranıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:51 ABONE OL
Vicdansız şoför aranıyor

Adana'da akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a (49) çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan şoför her yerde aranıyor. Engelli Karlılar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay önceki gece Merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a, akülü tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken plakası alınamayan bir kamyon çarpıp, kaçtı. Akülü tekerlekli sandalyesi parçalanan Karlılar olay yerinde hayatını kaybetti.

Talihsiz Hüseyin Karlılar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra polis Karlılar'ın ölümüne neden olan ve olaydan sonra kaçan şoförü yakalamak için bölgede tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Vicdansız şoför aranıyor
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